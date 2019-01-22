На Львівщині є понад шість тисяч вакансії

У перші дні січня 2019 року у Львівській області незаповненими залишалися 6,2 тисяч місць праці. Про це повідомляє Львівський обласний центр зайнятості, передає прес-служба Львівської ОДА.

Зокрема, підприємства запрошували на роботу 4,5 тисяч представників робітничих професій, 1,2 тисячі службовців і півтисячі тих, хто не має професії та спеціальної підготовки.

Загалом торік соціальними послугами обласної служби зайнятості з метою працевлаштування скористалися 46,4 тисяч безробітних, що на 4,8 тисяч менше, ніж у попередньому році.

Станом на 01.01.2019 року допомоги у пошуку роботи потребували 13,4 тисяч жителів області (на початку 2018 р. – 14,5 тис.).

Серед охочих працювати переважали жінки (58,7%) та жителі міст (60,4%). Обсяги зареєстрованого безробіття формувалися здебільшого з числа тих, хто звільнився за угодою сторін (50,9%). Решту складали: особи, звільнені у зв’язку із закінченням строку договору (15%), жителі області, котрі більше року не працювали (11,1%), вивільнені (6,4%), звільнені за власним бажанням (5,4%), випускники навчальних закладів (2,3%) і звільнені з роботи з інших причин (8,9%).

«У 2018 році в області з 12,5 до 13,2 тисяч збільшилося число працедавців, що заявили про кадрову потребу, на 5,3% зросла база вакансій, на 9,4% зменшилися чисельність безробітних, а також на 7,6% скоротилася чисельність отримувачів допомоги з безробіття», – повідомив директор Львівського обласного центру зайнятості Василь Барилюк, окреслюючи тенденції, що домінували на зареєстрованому ринку праці.

У минулому році спеціалістам обласної служби зайнятості вдалося працевлаштувати 52,6 тис. жителів області, із котрих у пошуковий період забезпечено роботою 70,5%, 5,4 тис. залучено до тимчасової зайнятості, 8,7 тис. охоплено професійним навчанням. Із числа забезпечених роботою 149 осіб відкрили власну справу, отримавши одноразову виплату допомоги з безробіття, а 789 безробітних працедавці прийняли на новостворені робочі місця, скориставшись механізмом компенсації витрат зі сплати єдиного соціального внеску.

Станом на 01.01.2019 р. у середньому на Львівщині за вільне місце праці чи вакантну посаду конкурували 2 безробітних (на початку січня торік було 3).