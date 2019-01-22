Львів’ян запрошують на розколяду у Дім Франка

У неділю, 27 січня, львів’ян та гостей міста запрошують на розколяду у Дім Франка. Про це йдеться на сторінці у Facebook Дому Франка.

«Будемо разом творити цей простір пісні, що глибиною сягає кількох століть, а шириною – найдальших куточків України, де так різноманітно і красиво люди оспівували це свято. Так тонко переплітали земні образи і події з предвічним дивом народження Бога. І все те багатоголосся єднається у Світлі нової надії – зорі над Вифлеємом. Коляда для нас, то завжди завершення і початок, кінець попереднього циклу і одночасно народження нового року. Отже, запрошуємо разом провести коляду, наповнившись її силою і гармонією!», – йдеться у повідомленні організаторів.

Захід відбуватиметься з 15 до 17 год. Вхід вільний.