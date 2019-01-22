Чеський перевізник хоче запустити потяг із Праги до Мостиськ

Чеський перевізник LЕО Ехpress хоче організувати залізничне сполучення з Праги через Краків до Мостиськ, що на Львівщині. Про це повідомляє польське видання Rynek Kolejowy.

Перевізник LЕО Ехpress заявив, що має намір здійснювати перевезення з 11 грудня 2019 року по 10 грудня 2024 року, щоденно, до чотирьох разів на день, Також у заяві перевізник вказує, що основною метою запропонованих пасажирських послуг є доповнення існуючої транспортної пропозиції на маршруті Прага – Львів.

Інформацію про запланований запуск підтвердили і в польському представництві Leo Express. Окрім цього, зазначається, що Leo Express ще потрібно вирішити енергетичні проблеми на українській стороні та досягти домовленості з прикордонними службами. Перевізник хотів би, щоб паспортний контроль відбувався у вагонах, як в потязі Інтерсіті до Перемишля.

За планом, представленим Leo Express, поїзди вирушатимуть з Праги в 08:09, 10:09, 12:09 і 16:09, і прибуватимуть до Кракова через 6 годин 40 хвилин, а до Перемишля – ще черз 2 години 41 хвилину. А до кінцевої станції (державний кордон – Мостиська) прибуватимуть ще за 34 хвилини. У зворотньому напрямку потяг їздитиме в 23:16, 01:38, 6:38 і 09:38.

Як йдеться у повідомленні, загалом поїздка становитиме 9 годин 45 хвилин. Планується, що потяг зупинятиметься на станціях: Бохня, Тарнув, Дембіца, Жешув Глоуни, Пшеворськ, Перемишль і Медика.

Фото: Rynek Kolejowy.