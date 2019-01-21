У Керченській протоці горять два судна. Загинули щонайменше 10 людей

Щонайменше десять людей загинули сьогодні, 21 січня, під час пожежі на двох суднах у Керченській протоці. Про це пише Українська правда з посиланням на російський Інтерфакс та прес-службу Федерального агентства морського і річкового транспорту РФ.

«Врятовано 14 осіб, ще 10 дістали без ознак життя», – сказало джерело в службах морського пошуку і порятунку. Доля семи моряків залишається невідомою.

За попередньою інформацією, в екіпажі двох судів був 31 моряк. Всі вони є громадяни Туреччини та Індії.

Пожежа спалахнула на борту танкерів «Канді» і «Маестро». Вони плавають під прапором Танзанії і перебували в нейтральних водах під час пожежі.

«Ми отримали інформацію від кораблів, які проходили повз, що на одному з двох судів, що знаходилися поруч, мабуть, йшла перевалка палива, стався хлопок зі спалахом. Спочатку пожежа на одному судні стала помітною, потім перекинулась на друге», – сказав представник відомства.

У його прес-службі додали, що «не отримали сигналу ні від одного з двох капітанів».

«За попередніми даними, люди стрибали за борт», – сказав співрозмовник агентства.