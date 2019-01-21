Сьогодні у світі відзначають День обіймів

Сьогодні, 21 січня, у всьому світі відзначається одне з найбільш незвичайних свят — Міжнародний день обіймів (International Hug Day). Про це повідомляє УНІАН.

З обіймів починається життя людини – адже перше, що робить мати після появи свого чада на світ – обіймає його і прикладає до грудей. Обійми супроводжують нас протягом усього життєвого шляху – обіймаються закохані, подружжя, друзі, родичі. Обнімаються, вітаючи один одного, висловлюючи свої почуття. Обійми – символ близькості і любові. Тому присвячене обіймам свято знайшло буквально всенародну підтримку і в світі, і в нашій країні.

Міжнародний день обіймів: історія

Це добре свято було засновано в 1986 році в США, а потім швидко поширилося на всі регіони світу. Кажуть, що придумали це свято студенти. І відповідно до цього свята, обійняти по-дружньому в цей день можна навіть незнайому людину.

Важливо також зазначити, що є ще один День обіймів, що відзначається щорічно 4 грудня, він веде свою історію з 70-х років 20 століття. Але січневе більш відоме, а тому і відзначається більш широко.

В Японії день обіймів неофіційно відзначається 9 серпня. Дата свята, дев’ятий день восьмого місяця, була обрана через каламбуру: два склади в англіцизмі ハグ (хагу), яким позначають обійми, можуть також означати числа. Склад «ха» в перекладі з японської означає «вісім», а «ку» — «дев’ять».

За своєрідним «повір’ям», під час дружніх обіймів люди обмінюються душевним теплом. Існують і «наукові» обґрунтування корисності обіймів: доброзичливі дотики підвищують імунітет, стимулюють центральну нервову систему, підвищують у крові рівень гемоглобіну, а також іншого гормону — окситоцину, що викликає доброзичливе ставлення до інших людей.