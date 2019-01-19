У Сумах хулігани жбурнули «вибухівку» у храм УПЦ МП

У Сумах під час вечірнього богослужіння у Спасо-Преображенському кафедральному соборі стався вибух. Про це повідомляє Українська правда із посиланням на портал «Православна Сумщина».

За інформацією прихожан храму, невідомі кинули пристрій, який вибухнув у притворі храму.

«Залишки вибухівки та наслідки пошкодження інтер’єру свідчать про силу вибуху. … Ніхто не постраждав», – повідомляє онлайн-ресурс Сумської єпархії УПЦ (МП).

Невдовзі правоохоронці спільно з працівниками СБУ встановили двох осіб, яких причетні до увчинення хуліганських дій у Спасо-Преображенському кафедральному соборі. В одного з них при особистому огляді поліцейські вилучили піротехнічний засіб.

«Обидва – молоді люди, жителі Сум. Наразі з ними проводять відповідні слідчі дії в межах відкритого кримінального провадження», – зазначили у поліції.

У прес-службі Православної церкви України, коментуючи повідомлення про вибух у храмі, висловили «категоричне засудження».

«Особисто митрополит Епіфаній, інші офіційні представники церкви, і до Об’єднавчого Собору, і після нього багато разів заявляли про неприпустимість актів насильства на ґрунті міжконфесійних відносин, підкреслюючи, що церковне єднання має відбуватися добровільно і мирним шляхом. Разом із тим відомо, що на замовлення з держави-агресора в Україні не раз відбувалися провокаційні дії, спрямовані на розпалювання релігійної чи національної ворожнечі. Ряд таких злочинів розкрито і доведено, що їх замовники перебувають за кордоном», – заявили у ПЦУ.

«Всім, хто стоїть за цим злочином, незалежно від того, якими мотивами вони керувалися, маємо нагадати, що вони зробили великий гріх, відповідальність за яких лягає на них перед Богом», – додали в ПЦУ.