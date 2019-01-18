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Відмова від щеплень увійшла до списку глобальних загроз людству у 2019 році

Юлія Шпак

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Всесвітня організація охорони здоров’я опублікувала список глобальних загроз людству у 2019 році: до нього вперше потрапила відмова від щеплень. Про це повідомляє Громадське.

 

В організації заявили, що розширення охоплення вакцинацією дозволить уникнути до 1,5 мільйона передчасних смертей на рік по всьому світу. Також у ВООЗ наполягають, що вакцинація є одним із найбільш ефективних способів боротьби з хворобами і вже рятує від передчасної смерті 2-3 мільйони людей на рік. Як повідомили в організації, відмова від щеплень має різні причини, зокрема й відсутність доступу до сучасних вакцин та невпевненість в їх безпеці.

Наприклад, за даними ВООЗ, на 30 відсотків зросла кількість випадків кору (однак не уточнюють, з яким роком порівнюють цей показник). В організації наголошують, що частково це зростання обумовлене саме відмовою від щеплень. Наприклад, комп’ютерне моделювання, яке провели американські вчені у 2017 році, показало, що зниження охоплення дітей вакцинацією від кору в США на 5% приведе до трикратного зростання випадків цього захворювання і значного підвищення витрат на охорону здоров’я — на 2,1 мільйона доларів на рік.

Раніше ВООЗ повідомляла, що за перші шість місяців 2018 року в Європі на кір захворіла понад 41 тисяча людей — це більше, ніж в будь-який рік нинішнього десятиліття.

Також в організації повідомили, що у 2019 році, крім іншого, планують посилити роботу по просуванню вакцини від ВПЛ (Вірусу папіломи людини). Крім того у ВООЗ сподіваються зупинити поширення вірусу поліомієліту в Афганістані і Пакистані у 2019 році: в 2018 році в обох країнах зафіксували менше ніж 30 випадків хвороби. Цього розраховують домогтися, зокрема, за допомогою щеплень.

Крім відмови від щеплень, у список глобальних загроз увійшли забруднення повітря (за версією ВООЗ, це головна загроза), зміна клімату, неінфекційні захворювання на зразок діабету і раку, нова пандемія грипу, важкі умови життя через конфлікти і екологічні кризи, стійкість до антибіотиків. Крім того, серед глобальних загроз лихоманка Ебола та інші небезпечні інфекційні захворювання, слабкі системи первинної медико-санітарної допомоги, лихоманка денге та ВІЛ. Для порівняння у список 2018 року здебільшого увійшли інфекційні захворювання.

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