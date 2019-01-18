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В Україні можуть дозволити здавати на водійські права без проходження курсів у автошколі

Юлія Шпак

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В Україні можуть скасувати обов’язкове проходження курсів у автошколі перед здачею іспитів на отримання водійських прав. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе.

 

Він зазначив, що досвід багатьох країн світу, зокрема, Німеччини, Британії, Норвегії, Чехії та Польщі свідчить про те, що це можна зробити і цим життя громадян буде простіше та комфортніше.

«Сьогодні, щоб отримати права, потрібно підготувати пакет документів, пройти декілька етапів процедур і перед іспитом пройти обов’язкові платні курси – в середньому 140 годин навчання. Самостійна підготовка до екзаменів не рахується.  За підсумками розширеного засідання робочої групи з вироблення єдиних підходів до розвитку адміністративних послуг в регіонах під головуванням віце-прем’єра та міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадія Зубко було доручено МВС України разом з Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та іншим зацікавленим органам вивчити кращий світовий досвід для можливості спростити отримання цієї послуги», – йдеться у повідомленні.

Таким чином пропонується:

  • самостійного обирання програми підготовки: або за допомогою курсів, або самостійно, та ввести інститут екзаменаторів;
  • спрощеного отримання медичної довідки – менше лікарів та можливість подати меддовідку в онлайн-режимі.

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