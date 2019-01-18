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В бюджетну ніч нардепи «проштовхнули» сім лобістських поправок

Юлія Шпак

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Бюджет країни не був би ухвалений два місяці тому, якби Верховна Рада не підтримала низку скандальних поправок на користь певних олігархів і депутатів. Про це пише Економічна правда.

 

У ніч на 23 листопада депутати ухвалили законопроект з так званого бюджетного пакету — зміни до Податкового кодексу. Після цього прийняття самого бюджету уже стало простою формальністю.

Після двохгодинних примірювань підтримку зали отримали комбінація із семи врахованих правок до законопроекту: 151-а, 152-а, 301-а, 303-я, 541-а, 550-а і 577-а.

Правками 151 та 152 депутати зацементували схему з посередниками у сфері оцінки майна, яка буде приносити її бенефіціарам сотні мільярди гривень щороку. Ці правки були схвалені під тиском депутатської групи «Відродження», членів якої ЗМІ називають бенефіціарами схеми з посередниками.

Правка 301 звільняє підприємства від сплати ренти на видобуток урановмісних корисних копалин на стадії розвідки. Інтерес у цій галузі прослідковується як з боку оточення голови МВС Арсена Авакова, так і президента Петра Порошенка.

Правка 303 стала подарунком для найбільших металургійних холдингів країни – в першу чергу “Метінвест” Ріната Ахметова та Ferrexpo Костянтина Жеваго. Рента на видобуток залізної руди була підвищена лише на 0,8% — до 8,8%, хоча міжнародні партнери наполягали на більш суттєвому підвищенні ренти.

Правка 541 полегшила життя аграрному холдингу «Кернел» Андрія Веревського. Нардеп від БПП Олексій Мушак, що вніс правку, є його родичем.

Всім представникам аграрної галузі і харчової промисловості, які розширюють виробничі потужності і будують нові об’єкти, скасували сплату так званої “пайової участі” у місцеві бюджети, яка може сягати до 10% від загальної кошторисної вартості будівництва таких об’єктів.

Правкою 550 нардеп БПП Михайло Кобцев фактично пролобіював скасування імпортного мита на гранули, з яких виробляють пластикові пляшки. Раніше їх ввозили з митною ставкою в 1%, тепер вона буде нульовою.

Правка 577 нардепа з БПП Миколи Люшняка надала «Укрспирту» монополію на виробництво спиртових дистилятів.

 

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