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Укрзалізниця підвищила ціни на постільну білизну та чай

Юлія Шпак

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ПАТ «Укрзалізниця» ввела з 15 січня 2019 року нові єдині ціни на деякі послуги, що пропонуються пасажирам. Серед них – користування комплектом постільної білизни в поїзді, оплата за чай, кава і питну воду. Про це в залізничній компанії поінформували у відповідь на інформаційний запит ЦТС.

 

Зокрема, в УЗ уточнили, що комплект постільної білизни у вагонах СВ та в міжнародних поїздах тепер коштує 60 грн (з ПДВ), в купейних і плацкартних вагонах – 50 грн (з ПДВ). Відзначимо, що до подорожчання ціна користування комплектом білизни становила 30 грн.

Що стосується підвищення цін на напої в поїзді, то відтепер єдина ціна на чай, каву або пляшку води об’ємом 0,5 л становить 10 грн.

В УЗ заявляють, що змушені були переглянути ціни через різке зростання вартості матеріалів, палива, електроенергії, що впливають на собівартість послуг. Також в компанії відзначають, що ціна постільної білизни все одно залишилася нижчою, ніж в інших країнах.

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