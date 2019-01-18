У МЗС заявляють, що Україна домовляється про безвіз із 22 країнами

Україна веде переговори про спрощення візового режиму або запровадження безвізу з 22 країнами. Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін на прес-конференції у Києві, передає «Європейська правда».

«Сьогодні абсолютно спокійно громадяни України без віз можуть їздити до 86 країн світу, з них до 34 потрібен біомeтричний паспорт. 112 держав, ми їх ділимо, де 54 – спрощений в’їзд, це частковий безвіз – або електронна віза, або віза по прибуттю. До ще 58 держав потрібно отримувати візу в дипломатичних або консульських установах», – сказав Клімкін.

Також він додав, що станом на сьогодні ми ведемо переговори про спрощення візового режиму або запровадження безвізу з 22 країнами.

«Найближчим часом почнуться переговори зі ще кількома країнами», – зазначив Павло Клімкін .