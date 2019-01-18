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Поліцейські розшукують 20-річну мешканку Червонограда, яка вийшла з дому і не повернулася

Юлія Шпак

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Поліцейські розшукують мешканку Червонограда, яка декілька днів тому вийшла з дому і пропала. Про це повідомляє Червоноградський відділ поліції.

 

«Червоноградським ВП ГУНП у Львівській області розшукується Бойко Олена Миколаївна 1998 року народження, яка 15.01.2019 покинула місце свого проживання, на зв’язок з рідними не виходить, на даний час місце перебування її залишається невідомим», – йдеться у повідомленні.

Всіх, кому що-небудь відомо про можливе місцеперебування Олени, просимо повідомити за телефонами «102» або 0682015806. Поліція буде вдячна всім, хто надасть будь-яку інформацію відносно безвісти зниклого.

Фото: Червоноградський відділ поліції

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