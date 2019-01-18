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На Львівщині 111 дітей страждають від неналежної опіки батьків

Юлія Шпак

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Упродовж 2018 року працівники служб у справах дітей спільно з представниками органів внутрішніх справ та соціальних служб провели 1254 профілактичних рейди і виявили 111 дітей без належної батьківської опіки. Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

 

«96 дітей вилучили з вулиці і 15 діток із неблагополучних сімей. Під час профілактичних рейдів обстежили 1873 сім’ї, ініціювали притягнення до відповідальності  339 батьків. Відтак, 57 дітей повернули у сім’ю, 37 до навчальних закладів і 17 – у притулок», – зазначив начальник Служби у справах дітей Львівської ОДА Володимир Лис.

Начальник сектору ювенальної превенції ГУ Національної поліції у Львівській області Віктор Новачук зазначив, що у результаті перевірок до адміністративної відповідальності притягнули 310 неповнолітніх.

«З них 160 – за паління в громадських місцях, 87 неповнолітніх притягнули за розпивання алкогольних напоїв, за дрібне хуліганство – 33 особи і 7 за насильство у сім’ї», – розповів Віктор Новачук.

За його словами, за продаж неповнолітнім алкоголю та тютюну притягнули до відповідальності 56 підприємців.

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