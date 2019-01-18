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Клімкін заявив, що Україна розірвала 49 договорів з Росією, ще півсотні на черзі

Юлія Шпак

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За останній час Україна розірвала 49 угод з Російською Федерацією. Серед них – 2 міждержавні угоди, 25 міжурядових, 19 міжвідомчих і 3 міжрегіональних. Про це на прес-конференції сьогодні, 18 січня, розповів Міністр закордонних справ Павло Клімкін, передає Еспресо.

 

За словами Клімкіна, Україна вже звела свої відносини з РФ до мінімуму.

«За останньою інформацією 49 угод з Російською Федерацією припинили своє існування. Це 2 міждержавні угоди, 25 міжурядових, 19 міжвідомчих і 3 міжрегіональних», – заявив міністр.

Також Клімкін пообіцяв послідовно продовжити цю роботу.

«Зараз на відпрацюванні знаходиться ще майже 50 угод. Це, так би мовити, другий пакет. І ми переглядаємо всю договірну базу з Російською Федерацією. Наш принцип дуже простий: ми не можемо жити на основі бази, яка існувала до війни з Росією. Ми будемо чітко керуватися інтересами наших громадян, але це буде робитися дуже послідовно», – сказав Клімкін.

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