Якою буде погода у Львові у найближчі дні?

У Львові 18-20 січня на дорогах буде ожеледиця. Також у найближчі дні у місті похолодає. Про це повідомляє прес-служба ЛМР з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Так, 18 січня по місту Львову: хмарно, часом дощ та мокрий сніг. Вночі та вранці слабкий туман, ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 9 — 14 м/с, вдень пориви 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі 1° морозу до 1° тепла, вдень 1 — 3° тепла.

19 січня: хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі 5 — 10° морозу, в горах 13 — 15° морозу, вдень 0 — 5° морозу.

20 січня: хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень часом сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі 7 — 12° морозу, вдень 0 — 5° морозу.