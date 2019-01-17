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Польща визнала скандальний «антибандерівський закон» неконституційним

Андрій Котенський

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Конституційний суд Польщі визнав скандальний «антибандерівський закон» неконституційним і неетичним, і таким, який потрібно виправити, пише RP.PL.

 

Як відомо, 6 лютого 2018 року президент Польщі Анджей Дуда підписав скандальні поправки в закон, який серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів і штрафи та тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.

Водночас Дуда попросив Конституційний суд перевірити статті закону, в яких згадуються «українські націоналісти» і термін «Східна Малопольща». Позицію президента підтримував польський омбудсмен, однак парламент і генеральний прокурор виступили проти, називавши такі визначення такими, що відповідають вимогам точності кримінальних положень.

Окрім України, США також засудили рішення президента Польщі підписати закон, наголосивши, що він негативно впливає на свободу слова і наукові дослідження.

Ізраїль виступив категорично проти нових поправок до закону про Інститут національної пам’яті, заявляючи, що Польща переписує історію. В червні 2018 року в Польщі погодилися на зауваження Ізраїлю і скасували тюремне покарання за висловлювання про причетність громадян країни до Голокосту.

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