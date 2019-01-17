Матері ув’язнених в Росії українських моряків просять допомоги міжнародної спільноти

Матері утримуваних Росією українських моряків під час брифінгу з представниками посольств 21 країни світу звернулися по допомогу у звільненні військовополонених українців. Про це повідомляє «Еспресо» з посиланням на уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову.

До дипломатів і міжнародних організацій звернулися мама командира походу капітана катера “Бердянськ” Дениса Гриценка Лариса Гриценко та мама командира рейдового буксиру “Яни-Капу” Олега Мельничука Лариса Мельничук.

«Усі рідні, близькі звертаються до вас, до міжнародних організацій, до тих, хто може хоч якось допомогти у звільненні наших хлопців. Низький вам уклін від усіх матерів. Будь ласка, допоможіть звільнити наших хлопців»,- сказала Лариса Гриценко.

У брифінгу взяли участь представники Румунії, Норвегії, Нідерландів, Кіпру, Австрії, Португалії, Болгарії, Люксембургу, Хорватії, Канади, Великої Британії, США, Фінляндії, Словенії, Мальти, Греції, Швейцарія, Данії, Литви, Швеції, Естонії, а також представництва ЄС у РФ, Латвії та Чехії.

Своєю чергою, Денісова розповіла іноземним дипломатам про результати судових засідань 15 та 16 січня щодо продовження арешту українських моряків і наголосила на тому, що одним із головних питань є стан поранених.

«Ми вимагаємо підтверджену медичними довідками офіційну інформацію про стан здоров’я наших моряків», – зазначила Денісова.

Омбудсмен також заявила дипломатам, що Україна наполягає на звільненні військовополонених моряків без жодних умов із боку РФ із оглядом на базові принципи, закладені в Женевській конвенції. Водночас Денісова попросила дипломатів посилити тиск на російську владу щодо дотримання норм міжнародного гуманітарного права та наполягла на подальшому посиленні відповідних санкцій.