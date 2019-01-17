Більше половини покупок українці вже оплачують карткою

Останніми роками українці нарощують частку безготівкових розрахунків. Це призвело до скорочення рівня готівки в економіці за підсумками 2018 року до 10,4% з 11,1% в 2017 році і 14% – в 2016-му, говориться в стратегії Національного банку України (НБУ). Про це інформує «Сегодня».

За даними НБУ, за дев’ять місяців 2018 року частка безготівкових операцій з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, досягла 44,3% від загального обсягу в порівнянні з 39,3% в 2017 році і 35,5% в 2016-му.

Більше половини покупок (51,7%) в торговельній мережі українці вже сплачують “бюзналом”. Крім того, вже кожна десята активна платіжна карта і 79,8% торгових терміналів – безконтактні.

При цьому НБУ збирається розвивати безготівкові платежі в Україні. Так, регулятор має намір у другому кварталі 2019 року впровадити стандарт для здійснення платежів з використанням QR-кодів. Також заплановано впровадження єдиного міжнародного номера банківського рахунку (IBAN), врегулювання використання системи BankID для віддаленої ідентифікації та встановлення вимог до розкриття інформації про фінансові послуги споживачам.