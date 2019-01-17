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«Антонов» відновить виробництво літаків «Руслан» у 2019 році

Омелян Шевчук

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Державне підприємство «Антонов» планує відновити виготовлення найбільших серійних вантажних літаків у світі Ан-124 «Руслан» до кінця 2019 року. Зазначається, що для виробництва цих літаків не будуть використовувати російського обладнання, повідомляє Hromadske.

 

«Ми активно співпрацюємо у цьому напрямку з декількома міжнародними компаніями, що виготовляють авіатехніку. Уже зараз ми на завершальній стадії повної переробки всієї електронної складової цього транспортного літака. Сподіваюсь, що вона буде остаточно прийнята інженерною та конструкторською групою «Антонова», щоб уже цього року почати виробництво першого літака», — повідомив заступник генерального директора Укроборонпрому Сергій Омельченко в ефірі одного з українських телеканалів.

Зазначимо, що Ан-124 «Руслан» — найбільший серійний вантажний літак у світі. Перший «Руслан» здійснив політ у 1982 році. Всього у світі наразі існує 55 таких літаків. Їхнє виробництво свого часу призупинилось, зокрема через припинення співпраці з РФ. Було усього побудовано 55 літаків. На 2011 рік в реєстрах діючих — 46 машин: лише половина з них є цивільними.

Не виключено, що компанія Антонов продовжить співпрацю з НАТО за програмами стратегічних авіаперевезень.

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