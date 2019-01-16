З початку року на кір захворіли 5 тисяч українців: МОЗ вкотре нагадує про щеплення

За 2-й тиждень 2019 року на кір захворіли 2 767 людей — 1 087 дорослих і 1 680 дітей. Щеплення — єдиний надійний спосіб захисту від кору, навіть якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності. Про це інформує прес-служба МОЗ.

На другому тижні 2019 року від ускладнень кору помер житель Рівненської області. Чоловіку було 49 років і у нього не було жодного щеплення проти кору. Це вже другий смертельний випадок від кору цього року. У 2018 році від ускладнень кору померли 16 людей.

З 28 грудня 2018 по 11 січня 2019 на кір в Україні захворіли вже 5 059 людей — 2 042 дорослих та 3 017 дітей. У загальних цифрах найвищі показники у Львівській (загалом 930 людей: 291 дорослий та 639 дітей), Вінницькій (загалом 524 людини: 236 дорослих та 288 дітей), Рівненській (загалом 513 людей: 141 дорослий та 372 дитини), Чернівецькій (загалом 365 людей: 147 дорослих та 218 дітей) областях та м. Києві (загалом 421 людина: 219 дорослих та 202 дитини).

Найчастіше хворіють діти, які не отримали другу дозу КПК вчасно. У рамках посиленої імунізації станом на 10 січня частка дітей, які отримали пропущену першу дозу КПК, становить 56,6 % (найменше — у Черкаській, Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатській областях). А частка тих дітей, які надолужили дві дози, іще менша — 46,2 % (найменше — у Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях). Ризик захворіти збільшується і через спільне перебування дітей у школах та дитячих садках. Тому дуже важливо, щоб діти були вчасно щеплені за Календарем профілактичних щеплень.

Кір — надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях — до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення. 9 з 10 невакцинованих людей, що контактують із хворим, будуть заражені. Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до тяжких ускладнень — пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку — енцефаліту, інших серйозних ускладнень, а також до інвалідності та смерті. Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору — вакцинація. Діти й дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.