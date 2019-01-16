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В Україні будуть регулювати рух пішоходів у підземних переходах

Юлія Шпак

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В Україні на сходах підземних переходів передбачено проектування зручних поручнів, які розділятимуть потоки людей на вхід і вихід. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

 

«Норма міститься у новому ДБН щодо вулиць і доріг, який вже діє з 1 вересня 2018 року. Це важлива зміна для безпеки людей. У першу чергу, проектування таких поручнів буде актуально для переходів, які поєднані з метро, а також інших, де є великі потоки людей», – йдеться у повідомленні.

Лев Парцхаладзе зазначає, що це сприятиме:

  • впорядкуванню потоків людей на вхід та вихід
  • зменшенню можливих зіткнень та давок на сходах
  • створенню умов для безпечного та більш зручного руху, особливо для людей похилого віку та у зимовий період.

Новий ДБН був розроблений фахівцями ДП «ДерждорНДІ» на заміну попереднього ДБН, який діяв з 2001 року.

Нагадаємо, Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.

Фото:  Facebook-сторінка Лева Парцхаладзе

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