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У найближчі дні на заході України потепліє

Юлія Шпак

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В Україні найближчої доби, 17 січня, очікується зростання атмосферного тиску; холодне повітря, що охопило більшу частину території країни, поступово відступить на схід, а із Західної Європи почне переміщатися більш тепла повітряна маса, повідомляє Укргідрометцентр, передає «Інтерфакс-Україна».

 

Суттєвих опадів не очікується, лише вночі в західній та південній частині прогнозуються невеликі опади переважно у вигляді снігу. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10° морозу, в східних і більшості центральних областей до 12°, на крайньому заході та в Криму 0-5° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, в західних областях і на півдні Одеської області 2-7° тепла, на сході країни 1-6° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 17 січня найвища температура вдень була 9,0° у 1993 році, найнижча вночі -24,9° у 1940 році.

В Україні 18 січня буде хмарно з проясненнями. Без суттєвих опадів, лише в Карпатському регіоні мокрий сніг із дощем. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

Температурі вночі в західних і північних областях від 3° морозу до 2° тепла, на решті території 2-7° морозу; вдень від 1° морозу до 4° тепла, на півдні 3-7° тепла.

У Києві 18 січня без суттєвих опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.

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