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ТОП найбільших підприємств-боржників по зарплаті на Львівщині

Омелян Шевчук

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Опубліковано ТОП найбільших підприємств-боржників по зарплаті на Львівщині

 

На Львівщині опубліковано ТОП-5 найбільших підприємств-боржників по заробітній платі. Відповідні дані оприлюднили у відділі інформаційно аналітичної роботи управління юстиції у Львівській області.

Найбільшим боржником по зарплаті на Львівщині є державне авіапідприємство «Львівські авіалінії».

Станом на 16 січня 2019 року на Львівщині декілька підприємств заборгували перед своїми працівниками заробітну плату та інші виплати пов’язані  з трудовими відносинами на загальну суму близько 10 млн грн.

 

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