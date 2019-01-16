Роман Насіров теж захотів стати президентом

Екс-голова Державної фіскальної служби Роман Насіров подав документи у Центральну виборчу комісію для реєстрації його кандидатом у президенти на майбутніх виборах. Про це “Українській правді” повідомив речник ЦВК Костянтин Хівренко.

“Близько 16:45 пан Насіров приніс і здав документи для реєстрації його кандидатом на виборах президента як самовисуванця”, – сказав він.

Упродовж 5 днів ЦВК має зареєструвати його або відмовити.

Таким чином, Насіров став 14-ю людиною, яка має намір балотуватися на посаду глави держави.