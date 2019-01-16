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На Личаківському цвинтарі суттєво похилився мур. Керівництво музею обіцяє якнайшвидше відремонтувати

Олександр Косик

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Три секції цегляного муру Личаківського цвинтаря сильно нахилилася через значний перепад рівня гранту і його тиск на мур. Зараз працівники цвинтаря частково розібрали аварійну частину муру, обгородили територію і готуються до проведення ремонтних робіт.

 

«Три секції муру «Личаківського цвинтаря», зі сторони вулиці Мечникова, сильно похилилися. Це спричинено тим, що маємо значний перепад рівня ґрунту. Відповідно цей ґрунт тисне на мур, що спричинило його деформацію. Також зі сторони цвинтаря, біля цих секцій, є опора ЛКП «Львівелектротрансу», яка теж тисне на мур.

Тому, з метою недопущення травматизму, ми частково розібрали аварійні секції муру та обгородили цю територію. Також домовилися з ЛКП «Львівелектротранс», що вони перенесуть свою опору вглиб музею, тобто встановлять нову, а стару демонтують. Після проведення цих робіт, ми укладемо угоду з підрядною організацією для проведення ремонту аварійної частини муру. Необхідно буде все розібрати і розкопати аж до основи і заново перемурувати. А для відведення води від муру необхідно буде зробити дренаж», — розповів Михайло Нагай, директор ЛКП «Музей «Личаківський цвинтар».

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