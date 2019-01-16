На Хрещатику спалахнув будинок

На Хрещатику у Києві горить нежитлова будівля. Про це УП повідомили у прес-службі столичної Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Інформація до рятувальників надійшла о 15:21.

У ДСНС кажуть, що будинок відселений, розташований за адресою Хрещатик, 1/2. Крім того, існує загроза розповсюдження вогню на поруч розташований 5-поверховий будинок.

Водночас, за даними кореспондента УП, йдеться про будівлю за адресою вулиця Грушевського, 4Б.

Вона розташована за готелем “Дніпро” біля Європейської площі.

Пізніше у ДСНС повідомили, що пожежа виникла на площі приблизно 150 м.кв. О 16.47 пожежа на площі 700 кв. локалізована.

“Попередньо жертв та постраждалих не має”, – додають у відомстві.

До гасіння пожежі залучено 7 одиниць техніки та 26 чоловік особового складу.

“Вогонь дуже швидко розповсюджується, адже будинок старої забудови – усі перекриття дерев’яні. Крім того, немає можливості під’їзду необхідної кількості пожежної техніки через щільну забудову. Це значно ускладнює роботу вогнеборців та гасіння пожежі”, – пояснили у ДСНС.