Чому важливо знати свій рівень холестерину?

Високий рівень холестерину підвищує ризики атеросклерозу, серцевого нападу, ішемічної хвороби серця та інсульту. МОЗ з лікарем-неврологом Юрієм Фломіним розказали, як часто треба вимірювати рівень холестерину, які показники є нормальними і як підтримувати здоровий баланс холестерину.

ЧОМУ ВАЖЛИВО КОНТРОЛЮВАТИ РІВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНУ

Холестерин може стати невидимим ворогом, який поступово забиратиме ваше здоров’я. Але тільки у випадку, якщо не контролювати його рівень.

Особливо важливо слідкувати за рівнем холестерину людям, які належать до групи ризику:

маєють сімейну історію серцево-судинних захворювань;

було діагностовано ішемічну хворобу серця, інсульт або міні-інсульт, захворювання периферичних артерій;

мають надмірну вагу;

хронічні запальні процеси, наприклад, ревматоїдний артрит, псоріаз або ВІЛ;

хворіюте на діабет або мають високий тиск.

Холестерин звично ділити на “хороший” та “поганий”, але це позначення досить спрощене. Для нашого організму важливий — баланс. Бо без холестерину ми також не можемо існувати.

ЯК ЧАСТО ТРЕБА ВИМІРЮВАТИ РІВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНУ

Навіть якщо ви почуваєтесь добре — ви маєте регулярно контролювати рівень холестерину.

Більшість авторитетних міжнародних організацій рекомендують тестувати рівень холестерину дорослим кожні 4-6 років.

Перевіряти цей показник варто значно частіше, якщо ви в групі ризику.

Для дітей перше вимірювання холестерину має бути у віці від 9 до 11 років, далі варто повторювати кожні 5 років. Якщо хтось із членів родини страждав від високого рівня холестерину, рекомендовано вимірювати його рівень, починаючи з віку 2 років.

ЯКІ ПОКАЗНИКИ ХОЛЕСТЕРИНУ Є НОРМОЮ

Нормальні показники холестерину:

Загального холестерину в крові: 5 ммоль / л або менше для людей, що не знаходяться в групі ризику; 4 або менше для людей, що в групі ризику;

”Поганого” холестерину (ліпопротеїнів низької щільності): 3 ммоль / л або менше для людей, що не знаходяться в групі ризику; 1,8 ммоль / л або менше для людей, що в групі ризику;

”Хорошого” холестерину (ліпопротеїнів високої щільності) — ідеальний рівень — понад 1 ммоль / л.

Загальний ризик судинних катастроф (інфаркту міокарду, інсульту, смерті від судинного захворювання) можна визначити за допомогою калькулятора ASCVD Risk Estimator Plus, що доступний за посиланням. Для розрахунків потрібно мати показники холестерину в крові та тиску, а також відповісти на кілька загальних запитань.

Якщо ризик підвищений навіть помірно — обов’язково зверніться до свого лікаря. Лікар порадить як діяти у вашому випадку та призначить додаткові обстеження за потреби.

ЯК ПІДТРИМУВАТИ ЗДОРОВИЙ БАЛАНС ХОЛЕСТЕРИНУ

Передусім слідкуйте за раціоном. Зміна на більш здорову дієту може зменшити загальний рівень холестерину на більш ніж 10%, якщо його понад міру.

Варто вживати невелику кількість продуктів, що містять насичені жири (м’ясо, сало, тваринні жири, вершкове масло, незбиране молоко) та надавати перевагу рибі і складним вуглеводам (овочі, фрукти, бобові, продукти з цільного зерна).

До прикладу, омега-3-поліненасичені жирні кислоти, що є в рибі, бобових та горіхах зменшують запалення та запобігають утворенню атеросклеротичних бляшок.

Будьте фізично активні. Фізична активність допомагає підвищити рівень “хорошого” холестерину, нормалізувати тиск, тренувати судини, підтримувати здорову вагу та знизити ризики появи діабету.

Кидайте курити. Відмова від куріння сприяє підвищенню рівня ліпопротеїнів високої щільності. В організмі відбуваються суттєві зміни вже навіть коли ви не курите протягом 20(!) хвилин — нормалізується тиск та частота серцевих скорочень. Протягом 3 місяців — відбувається поліпшення кровообігу та функції легень. Вже через рік — ризик появи серцевих захворювань зменшується вдвічі в порівнянні з курцями. Тому так важливо позбутися цієї звички! Куріння призводить в нашому тілі до вибуху вільних радикалів, чим сприяє розвитку атеросклерозу, хвороб серця та легенів.

Якщо ви маєте підвищений рівень холестерину основна рекомендація — модифікація способу життя з врахуванням порад, що вказані вище. Прийом спеціальних ліків може бути рекомендавано, якщо ці заходи не допомагають.

До прикладу, статини — ліки, що застосовуються для зниження рівня холестерину.

За даними Британського фонду серця, статини можуть знижувати загальний рівень холестерину більш ніж на 20%, ліпопротеїнів низької щільності — більш ніж на 30%, підвищувати рівень ліпопротеїнів високої щільності від 3% до 10%. В цілому, правильне вживання статинів може зменшити ризик серцевого нападу або інсульту приблизно на чверть.

Статини може виписати лікар:

якщо у вас був серцевий напад або інсульт, щоб зменшити ризик рецидиву

якщо у вас захворювання периферичних артерій, статини можуть допомогти уповільнити їхнє прогресування

якщо у вас є діабет, прийом статинів зменшує ризики появи хвороб серця та судин

якщо у вас є сімейна історія серцево-судинних захворювань

ці ліки можуть допомогти знизити ризик інсульту, якщо ви старше 65 років.

Фото: УП