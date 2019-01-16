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Богомолець теж подалася у кандидати в президенти

Андрій Котенський

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Нардеп від «Блоку Петра Порошенка» Ольга Богомолець подала документи у Центральну виборчу комісію для реєстрації її кандидатом на виборах Президента України.

 

«Подала документи до ЦВК. Йду у Президенти, щоб стати гарантом справедливості для кожного українця!», – агітує Богомолець на своїй сторінці у Фейсбук.

Тепер у ЦВК є п’ять днів на реєстрацію кандидата або відмову.

Як відомо, згідно діючого законодавства аби стати кандидатом у Президентом України, окрім ряду документів, необхідно внести грошову заставу у розмірі 2,5 млн грн. Грошова застава вноситься партією, яка висунула кандидата на пост президента України, або ж кандидатом на пост президента України.

При цьому вона повертається, якщо відповідного кандидата визнано обраним президентом або включено до виборчого бюлетеня для повторного голосування. В інших випадках грошова застава не повертається і перераховується до Державного бюджету України.

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