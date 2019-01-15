Продукти з усього світу в одному магазині

Відома роздрібна мережа пропонує вітчизняні й імпортні товари за доступними цінами

Мешканці Львівщини зовсім нещодавно познайомилися із національною мережею дискаунтерів «АТБ», втім вони вже непогано розбираються в її різноманітних акціях і пропозиціях. Компанія підтримує вітчизняних виробників у різних областях нашої країни, проте і про імпорт не забуває.

З-за кордону поставляють тільки ті продукти, які не можуть бути вирощені чи виготовлені в Україні: екзотичні овочі та фрукти, деякі види грибів, чай і каву, оливкову олію, а також товари, характерні для певного регіону (італійську пасту, бельгійський шоколад, тайський рис, іспанські оливки тощо). Компанія завозить продукти з інших країн самостійно, не користуючись послугами посередників. Такі товари в мережі називають власним імпортом. Цей підхід не тільки гарантує захист від підробок і фальсифікату, але й дозволяє істотно економити. Звісно, це не єдина причина, через яку імпортні товари в «АТБ» продають за доступними цінами.

Почнемо з того, що компанія володіє власними логістичними потужностями, отже, має можливість мінімізувати відповідні витрати. Крім того, мережа постійно оптимізує свої бізнес-процеси та впроваджує нові технології, що також дозволяє знижувати витрати (які інші торговельні підприємства традиційно перекладають на плечі покупців). Не варто забувати і про масштаби діяльності «АТБ».

«Сьогодні це 990 магазинів у 253 містах України. Тільки за 10 місяців 2018 року товарообіг компанії перевищив 84 млрд грн.», – зазначає Наталія Шаповалова, заступник генерального директора ТОВ «АТБ-маркет».

Власний імпорт представлений торговою маркою «De Luxe Foods & Goods Selected». Компанія «АТБ» створила її з метою познайомити споживачів з кухнею різних народів світу. Крім неї є популярні у покупців марки «Спецзамовлення “АТБ”», «Своя лінія» та «Розумний вибір». Їхня продукція коштує менше, ніж аналогічна в середньому на ринку України (іноді різниця становить мало не третину), але якість не поступається якості товарів відомих брендів. У цілому в «АТБ» зараз пропонують більше 800 різних товарів власних торгових марок. Їх можна придбати тільки в цій мережі. Кількість таких позицій зростатиме.

«Зараз активно розвивається ще одна власна торгова марка – «Спецзамовлення “АТБ”». В її асортименті представлені молочні продукти від фермерських господарств з молока вищого ґатунку, ковбасні вироби, виготовлені за ДСТУ, натуральне згущене молоко. На наступний рік заплановано розширення асортименту «Спецзамовлення “АТБ”», а також випуск нових товарів власних торгових марок», – розповідає Дар’я Бахматова, начальник відділу ВТМ ТОВ «АТБ-маркет».

За її словами, компанія ставить перед собою мету не тільки випускати якісні впізнавані товари, але й турбуватися про потреби своїх споживачів.

«У зв’язку з цим стратегія розвитку товарів власних торгових марок, перш за все, націлена на виробництво якісних і здорових продуктів харчування, його повний контроль, а також індивідуальний підхід до випуску нових продуктів. Адже власні торгові марки для споживача – це турбота, відповідальність мережі та довіра до продуктів», – підкреслює Дар’я Бахматова.

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