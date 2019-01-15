Події, які відбуватимуться у Львівській опері цього тижня

З 16-го по 20-січня шанувальники Львівського національного оперного театру та балету імені Соломії Крушельницької мають можливість відвідати чимало цікавих постановок та концертів. Про це повідомляє прес-служба театру.

ПЕРЕЛІК ПОДІЙ ЛЬВІВСЬКОЇ ОПЕРИ НА ТИЖДЕНЬ:

Середа – 16 січня – балет «ЛЕБЕДИНЕ ОЗЕРО»

«Лебедине озеро» – перлина світового балету. Вражаюча музика композитора П. І. Чайковського – головна складова грандіозного світового успіху вистави, який не сходить зі сцен театрів вже більше 130 років.

В основу сюжету покладено фольклорні мотиви, в тому числі старовинна німецька легенда, що оповідає про прекрасну принцесу Одетту, перетворену в лебедя прокляттям злого чаклуна — лицаря Ротбарта.

Початок о 18:00, квитки на балет «ЛЕБЕДИНЕ ОЗЕРО»

Четвер – 17 січня, Неділя – 20 січня – концертна прогарма «З НАМИ – БОГ! РОЗУМІЙТЕ, НАРОДИ…»

З нами – Бог! Розумійте, народи…» – слова з церковного піснеспіву, який виконується напередодні Різдва. Ці слова дали назву концертові, який поєднав українські колядки, різдвяні й новорічні пісні народів світу.

Хоровий спів у супроводі симфонічного оркестру, сольні виступи кращих співаків хору; лаконічні, мовби вишиті з вибіленого на сонці полотна, костюми; ритмічне сценічне дійство – ось приваби цього вишуканого музичного дивертисменту, що підсилює новорічно-різдвяний настрій і продовжує його в пам’яті надовго.

Початок о 18:00, квитки на концерт «З НАМИ – БОГ! РОЗУМІЙТЕ, НАРОДИ…»

П’ятниця – 18 січня – балет «ЛУСКУНЧИК»

Легендарний балет Петра Чайковського за мотивами казки німецького письменника Е. Гофмана «Лускунчик та король мишей» – один із найпопулярніших у світі балетів, який у багатьох країнах став частиною новорічно-різдвяного ритуалу. Хореографія «Лускунчика» допомагає пізнати загадкову дитячу душу, дивне її вміння поєднувати реальне з фантастичним. Все, що відбувається на сцені, включаючи порятунок принца і боротьбу з пацюками, символізує перехідний етап дорослішання, коли дитинство вимушено закінчується і приходить юність, що вимагає самостійних рішень.

Вистава цікава як дорослим так і дітям. На вас чекають неймовірні артисти-танцюристи, які своїми елегантними, іноді динамічними па, без зайвих слів передають настрій і ведуть прекрасні діалоги між собою, мила історія з елементами драми, цікава подача та яскраві декорації!

Початок о 12:00, квитки на балет «ЛУСКУНЧИК»

Субота – 19 січня – Музичний салон «НОВА КОЛЯДА» (Дзеркальна зала)

Найдавніші коляди з цілої України і різдвяні псальми, класичні арії та давні духовні напіви співають в нас єдину пісню вдячності – один одному, Богу, собі.

Виконують:

Соломія Кирилова

Марія Кміть

Ольга Преображенська

Шакіма Гарунц

Наталка Половинка

Початок о 15:00, квитки на музичний салон «НОВА КОЛЯДА»

Субота – 19 січня – концертна програма «VIVAT ОПЕРЕТА!»

Концерт «Vivat оперета!» – присвячений шанувальникам так званого легкого жанру. В нього увійшли найкращі фрагменти з найпопулярніших оперет найвидатніших композиторів, що творили в цьому жанрі. Передовсім, це Й. Штраус, Ф. Легар, І. Кальман, Ж. Оффенбах. Ви почуєте голоси молодих солістів театру, які чарують красою вокалу, майстерністю сценічного руху й акторської гри. Декорації й костюми захоплюють вишуканістю, доповнюють відчуття свята.

Початок о 18:00, квитки на концерт «VIVAT ОПЕРЕТА!»

Неділя – 20 січня – опера «ПОПЕЛЮШКА»

На казці «Попелюшка» виросло безліч поколінь відколи її написав Шарль Перро. Артисти Львівської національної опери пропонують зануритись у справжню новорічну та казкову атмосферу. Музична казка в двох діях – прекрасна постановка для всієї родини і розрахована на глядачів від двох років. Приємна музика, яскраві образи і вишукана гра акторів подарують новорічний настрій усій родині.

Початок о 12:00, квитки на оперу «ПОПЕЛЮШКА»

Неділя – 20 січня – концерт «МОЯ ПІСНЯ»

До 140-річчя з дня народження Олександра Олеся та 2-ої річниці перепоховання поета в Україні театралізоване дійство «МОЯ ПІСНЯ» за однойменним циклом поезій Олександра Олеся на музику Мирослава Волинського.

Початок о 15:00, квитки на оперу «МОЯ ПІСНЯ»