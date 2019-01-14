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Життя у кредит. Українці винні банкам 135 млрд грн

Дарина Смеречанська

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За підсумками 2018 року банки збільшили обсяги кредитування населення на 31,4%. Станом на початок 2019 року українці винні банкам 135,4 мільярда гривень. Про це повідомляє «Громадське».

 

Зазначається, що протягом 2018 року банки збільшували ставки за кредитами у зв’язку зі зростанням облікової ставки. Так, за рік ставки за кредитами населення зросли на майже 4 відсоткових пункти — до 33,1% річних. Для бізнесу відсоткові ставки складають майже 21% річних, що на 6,6 відсоткових пунктів більше, ніж на початку 2018 року.

«Також у 2018 році зросли залишки за кредитами  в іноземній валюті (в доларовому еквіваленті) — на 6,7% до 14,4 мільярда доларів», — повідомили в Нацбанку.

Там також зазначали, що у 2018 році українці активніше довіряли свої заощадження банкам. Так, обсяг банківських депозитів за рік зріс на 10%.

Раніше у Національному банку підвищили облікову ставку до 18% з метою стримування росту цін. Так, за даними НБУ, влітку інфляція складала 8,9% у річному вимірі.

Облікова ставка — це один з основних індикаторів економіки. Вона являє собою відсоток, під який НБУ надає кредити банкам та, відповідно, нижче якого комерційні банки не можуть давати кошти клієнтам.

 

 

 

 

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