Українські музиканти презентували хіп-хоп колядку

Українські музиканти записали спільну хіп-хоп колядку під назвою «Добрий вечір». Про це повідомляє «Громадське».

Участь у проекті взяли співачка Джамала, реп-виконавець YARMAK, співачка Аліна Паш, хіп-хоп та реп-виконавець DEN DA FUNK, співак та композитор LAUD та MR MAKOUNDI.

Співачка Джамала розповіла, що кожен з учасників колаборації написав свою частину треку, яку потім з’єднали у спільну колядку.

«Це найспонтанніші запис і зйомка в моєму житті! Від написання пісні до виходу кліпу минуло лише два тижні. Тільки з такими неймовірними хлопцями це могло вийти», – написала Джамала у Facebook.