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Українські музиканти презентували хіп-хоп колядку

Дарина Смеречанська

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Українські музиканти записали спільну хіп-хоп колядку під назвою «Добрий вечір». Про це повідомляє «Громадське».

 

Участь у проекті взяли співачка Джамала, реп-виконавець YARMAK, співачка Аліна Паш, хіп-хоп та реп-виконавець DEN DA FUNK, співак та композитор LAUD та MR MAKOUNDI.

Співачка Джамала розповіла, що кожен з учасників колаборації написав свою частину треку, яку потім з’єднали у спільну колядку.

«Це найспонтанніші запис і зйомка в моєму житті! Від написання пісні до виходу кліпу минуло лише два тижні. Тільки з такими неймовірними хлопцями це могло вийти», – написала Джамала у Facebook.

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