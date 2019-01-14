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Де на Львівщині можна погрітися у мороз: перелік усіх пунктів обігріву

Вероніка Рой

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Головне управління ДСНС оприлюднив список усіх пунктів обігріву на Львівщині, де у період морозів можна зігрітися та випити гарячого чаю.

 

Адреси пунктів обігріву, розгорнутих на території Львівської області (оновлюється)

з/п

 Місце розташування Адреса
м. Львів
1.        Територіальний підрозділ ЦНАП м. Львова м. Львів, вул. Левицького, 67,
2.        Львівське комунальне підприємство «Господар» м. Львів, вул. Личаківська, 75
3.        Центр обліку та нічного перебування бездомних громадян м. Львів вул. Кирилівська, 3а
м. Червоноград
4.        Червоноградська центральна міська лікарня м. Червоноград, вул. Івасюка, 2
5.        Автостанція м. Червоноград, вул. Сокальська, 3
6.        Народний дім м. Червоноград, вул. Шевченка,15
7.        ВП Шахта Межирічанська «ДП Львіввугілля» м. Червоноград, вул. Львівська,68
8.        ВП Шахта Червоноградська «ДП Львіввугілля» м. Червоноград, вул. Промислова, 8
9.        Народний дім м. Соснівка вул. Галицька, 1
10.    Народний дім смт. Гірник вул. Грушевського, 20
м. Борислав
11.    Бориславська центральна міська лікарня м. Борислав, вул. Потік, 12
12.    Лікарня м. Борислав, вул. Вояків УПА,11
м. Трускавець
13.    КП Трускавецька міська лікарня м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62
14.    Трускавецький територіальний центр соціального обслуговування м. Трускавець, вул. Стебницька, 66
м. Новий Розділ
15.    Гуртожиток Новороздільського професійного ліцею м. Новий Розділ, вул. Чорновола, 9
Стрийський район
16.    Церква Всіх Святих м. Стрий, вул. Виговського,15
17.    Центральна міська лікарня м. Стрий, вул. Дрогобицька,50
18.    Стрийська центральна районна лікарня м. Стрий, вул. Бассараб,15
19.    Філія «Стрийського ДЕД» м. Стрий, вул. Добрівлянська,41
20.    Стрийська районна лікарня м. Стрий, вул. Петлюри,72
21.    Філія Стрийського «Райавтодор» м. Стрий, вул. Дрогобицька,68
Бродівський  район
22.    Філія «Бродівська ДЕД» м. Броди, вул. Козацької Слави,41
23.    Бродівська загальноосвітня школа м. Броди, вул. Низька,11
24.    Районна лікарня с. Заболотці, вул. Шпитальна,15
25.    Районна лікарня сел. Підкамінь, вул. Незалежності, 58
26.    Підкамінський Народний Дім сел. Підкамінь, вул. І.Франка,1
27.    Адмінбудинок сільської ради с. Суховоля, вул. Колгоспна,26
28.    Адмінбудинок сільської ради с. Накваша
29.    Адмінбудинок сільської ради с. Ясенів вул. Бродівська,1,
Буський район
30.    Буська центральна районна лікарня м. Буськ, вул. Львівська,77
31.    Олеська районна лікарня смт. Олесько,  вул. Шевченка,55
32.    Красненська районна лікарня смт. Красне, вул. Золочівська,10
33.    Загальноосвітня школа смт. Красне,  вул.Золочівська,6
34.    Загальноосвітня школа смт. Красне,  вул. Заводська,12
35.    Олеська загальноосвітня школа смт. Олесько,  вул. Шевченка,81
36.    Загальноосвітня школа с. Ожидів
37.    Загальноосвітня школа с. Кізлів
38.    Загальноосвітня школа с. Заводське
39.    Загальноосвітня школа с. Балучин
40.    Загальноосвітня школа с. Андріївка
41.    Загальноосвітня школа с. Петричі
Жовківський район
42.    Філія «Жовківська ДЕД» м. Жовква, вул. Львівська, 100 А
43.    ПП «Рома» м. Жовква, вул. Дорошенка, 9
44.    Філія «Жовківський райавтодор» м. Жовква, вул. Б. Хмельницького, 113
45.    Міська лікарня сел. Магерів, вул. Яворівська, 1
46.    Відділення паліативної допомоги м. Рава-Руська, вул. Грушевського, 120
47.    Лікарня с. Нова Скваряна
Кам’янка-Бузький район
48.    Кам’янка-Бузька центральна районна лікарня м. Кам’янка-Бузька, вул. Героїв Небесної сотні, 29а
49.    Філія «Радехівського райавтодору» ДП Львівський облавтодор м. Кам’янка-Бузька, вул. Симоненка, 9;
50.    Новояричівська районна лікарня сел. Новий Яричів; вул. Незалежності, 44;
51.    Добротвірська міська лікарня сел. Добротвір; вул. Шевченка, 10
Сокальський район
52.    Сокальська центральна районна лікарня м. Сокаль, вул. Я. Мудрого, 26
53.    Управління соціального захисту населення Сокальської райдержадміністрації м. Сокаль, вул. Героїв УПА, 11
54.    Благодійна організація “Благодійний фонд «КАРІТАС”-СОКАЛЬ»” м. Сокаль, вул. Франка, 11.
55.    Белзька районна лікарня м. Белз, вул. 8 Березня, 11
56.    Відділення Сокальського районного територіального центру соціального обслуговування м. Белз, вул. 8 Березня, 11
57.    Хоспіс-лікарня м. Угнів м. Угнів, вул. Равська, 19
Перемишлянський район
58.    Перемишлянська центральна районна лікарня м. Перемишляни,  вул. Галицька,12
59.    Районна лікарня м. Бібрка, вул. Галицька,144
60.    Філія «Золочівський райавтодор ДРП» м. Бібрка, вул. Галицька,160
61.    Районна лікарня с. Дунаїв, вул. Шевченка,8
62.    Будинок перестарілих с. Кореличі, вул. Миру,18
Золочівський район
63.    Золочівська центральна районна лікарня м. Золочів,  вул. А. Павлова 48,
64.    Золочівський районний територіальний центр соціального обслуговування м. Золочів, вул. Шашкевича,38

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