Де на Львівщині можна погрітися у мороз: перелік усіх пунктів обігріву

Головне управління ДСНС оприлюднив список усіх пунктів обігріву на Львівщині, де у період морозів можна зігрітися та випити гарячого чаю.
Адреси пунктів обігріву, розгорнутих на території Львівської області (оновлюється)
|№
з/п
|Місце розташування
|Адреса
|м. Львів
|1.
|Територіальний підрозділ ЦНАП м. Львова
|м. Львів, вул. Левицького, 67,
|2.
|Львівське комунальне підприємство «Господар»
|м. Львів, вул. Личаківська, 75
|3.
|Центр обліку та нічного перебування бездомних громадян
|м. Львів вул. Кирилівська, 3а
|м. Червоноград
|4.
|Червоноградська центральна міська лікарня
|м. Червоноград, вул. Івасюка, 2
|5.
|Автостанція
|м. Червоноград, вул. Сокальська, 3
|6.
|Народний дім
|м. Червоноград, вул. Шевченка,15
|7.
|ВП Шахта Межирічанська «ДП Львіввугілля»
|м. Червоноград, вул. Львівська,68
|8.
|ВП Шахта Червоноградська «ДП Львіввугілля»
|м. Червоноград, вул. Промислова, 8
|9.
|Народний дім
|м. Соснівка вул. Галицька, 1
|10.
|Народний дім
|смт. Гірник вул. Грушевського, 20
|м. Борислав
|11.
|Бориславська центральна міська лікарня
|м. Борислав, вул. Потік, 12
|12.
|Лікарня
|м. Борислав, вул. Вояків УПА,11
|м. Трускавець
|13.
|КП Трускавецька міська лікарня
|м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62
|14.
|Трускавецький територіальний центр соціального обслуговування
|м. Трускавець, вул. Стебницька, 66
|м. Новий Розділ
|15.
|Гуртожиток Новороздільського професійного ліцею
|м. Новий Розділ, вул. Чорновола, 9
|Стрийський район
|16.
|Церква Всіх Святих
|м. Стрий, вул. Виговського,15
|17.
|Центральна міська лікарня
|м. Стрий, вул. Дрогобицька,50
|18.
|Стрийська центральна районна лікарня
|м. Стрий, вул. Бассараб,15
|19.
|Філія «Стрийського ДЕД»
|м. Стрий, вул. Добрівлянська,41
|20.
|Стрийська районна лікарня
|м. Стрий, вул. Петлюри,72
|21.
|Філія Стрийського «Райавтодор»
|м. Стрий, вул. Дрогобицька,68
|Бродівський район
|22.
|Філія «Бродівська ДЕД»
|м. Броди, вул. Козацької Слави,41
|23.
|Бродівська загальноосвітня школа
|м. Броди, вул. Низька,11
|24.
|Районна лікарня
|с. Заболотці, вул. Шпитальна,15
|25.
|Районна лікарня
|сел. Підкамінь, вул. Незалежності, 58
|26.
|Підкамінський Народний Дім
|сел. Підкамінь, вул. І.Франка,1
|27.
|Адмінбудинок сільської ради
|с. Суховоля, вул. Колгоспна,26
|28.
|Адмінбудинок сільської ради
|с. Накваша
|29.
|Адмінбудинок сільської ради
|с. Ясенів вул. Бродівська,1,
|Буський район
|30.
|Буська центральна районна лікарня
|м. Буськ, вул. Львівська,77
|31.
|Олеська районна лікарня
|смт. Олесько, вул. Шевченка,55
|32.
|Красненська районна лікарня
|смт. Красне, вул. Золочівська,10
|33.
|Загальноосвітня школа
|смт. Красне, вул.Золочівська,6
|34.
|Загальноосвітня школа
|смт. Красне, вул. Заводська,12
|35.
|Олеська загальноосвітня школа
|смт. Олесько, вул. Шевченка,81
|36.
|Загальноосвітня школа
|с. Ожидів
|37.
|Загальноосвітня школа
|с. Кізлів
|38.
|Загальноосвітня школа
|с. Заводське
|39.
|Загальноосвітня школа
|с. Балучин
|40.
|Загальноосвітня школа
|с. Андріївка
|41.
|Загальноосвітня школа
|с. Петричі
|Жовківський район
|42.
|Філія «Жовківська ДЕД»
|м. Жовква, вул. Львівська, 100 А
|43.
|ПП «Рома»
|м. Жовква, вул. Дорошенка, 9
|44.
|Філія «Жовківський райавтодор»
|м. Жовква, вул. Б. Хмельницького, 113
|45.
|Міська лікарня
|сел. Магерів, вул. Яворівська, 1
|46.
|Відділення паліативної допомоги
|м. Рава-Руська, вул. Грушевського, 120
|47.
|Лікарня
|с. Нова Скваряна
|Кам’янка-Бузький район
|48.
|Кам’янка-Бузька центральна районна лікарня
|м. Кам’янка-Бузька, вул. Героїв Небесної сотні, 29а
|49.
|Філія «Радехівського райавтодору» ДП Львівський облавтодор
|м. Кам’янка-Бузька, вул. Симоненка, 9;
|50.
|Новояричівська районна лікарня
|сел. Новий Яричів; вул. Незалежності, 44;
|51.
|Добротвірська міська лікарня
|сел. Добротвір; вул. Шевченка, 10
|Сокальський район
|52.
|Сокальська центральна районна лікарня
|м. Сокаль, вул. Я. Мудрого, 26
|53.
|Управління соціального захисту населення Сокальської райдержадміністрації
|м. Сокаль, вул. Героїв УПА, 11
|54.
|Благодійна організація “Благодійний фонд «КАРІТАС”-СОКАЛЬ»”
|м. Сокаль, вул. Франка, 11.
|55.
|Белзька районна лікарня
|м. Белз, вул. 8 Березня, 11
|56.
|Відділення Сокальського районного територіального центру соціального обслуговування
|м. Белз, вул. 8 Березня, 11
|57.
|Хоспіс-лікарня м. Угнів
|м. Угнів, вул. Равська, 19
|Перемишлянський район
|58.
|Перемишлянська центральна районна лікарня
|м. Перемишляни, вул. Галицька,12
|59.
|Районна лікарня
|м. Бібрка, вул. Галицька,144
|60.
|Філія «Золочівський райавтодор ДРП»
|м. Бібрка, вул. Галицька,160
|61.
|Районна лікарня
|с. Дунаїв, вул. Шевченка,8
|62.
|Будинок перестарілих
|с. Кореличі, вул. Миру,18
|Золочівський район
|63.
|Золочівська центральна районна лікарня
|м. Золочів, вул. А. Павлова 48,
|64.
|Золочівський районний територіальний центр соціального обслуговування
|м. Золочів, вул. Шашкевича,38
Вероніка Рой