Як океан потроху перетворюється на киплячу каструлю: нагрівається на 40% швидше, ніж вважалося

Нагрівання світового океану може спричинити нищівні погодні події, такі як урагани і шторми. Як виявилося, воно відбувається на 40% швидше, ніж вчені вважали раніше. Про це повідомляє УНІАН.

Якщо зараз не почати щось робити для сповільнення нагрівання, рівень моря може зрости на 12 дюймів на додачу до того підйому, який спричиняє танення криги на полюсах Землі, пише Newsweek.

За словами дослідника групи з енергетики і ресурсів Університету Каліфорнії Зеке Хаусфатера, у 2018 році був встановлений новий температурний рекорд в світовому океані. За його словами, нагрівання води на планеті відбувається через збільшення парникових газів у атмосфері, які не випускають тепло. Це у свою чергу, призводить до знищення природного середовища включно з загибеллю коралових рифів, падіння рівня кисню в океані, а також таненням криги в Арктиці і Антарктиді.

“Зростання в теплоємності океану демонструє, що наша планета точно нагрівається. Перспектива того, що цей показник буде зростати, так само як і рівень моря і температура поверхні моря, повинна викликати занепокоєння. Оскільки відомо, що існує пряма залежність між ними і виникненням шторму, урагану й гідрологічного циклю включно з надзвичайними опадами”, – пояснив Хаусфатер.