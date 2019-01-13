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Україна почала купувати імпортний сир на майже 40% більше

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Україна в 2018 році збільшила імпорт сирів на 37,1% в порівнянні з 2017 роком. Про це йдеться в інформації Державної фіскальної служби, передає УП.

 

Згідно з даними ДФС, імпорт сирів в натуральному вираженні збільшився на 37,1% в порівнянні з 2017 роком – до 13,72 тис тонн, у грошовому вираженні – на 41,8%, до 66,81 млн доларів.

Одночасно експорт сирів з України за минулий рік скоротився на 7,8% – до 8,34 тис тонн, у грошовому вираженні – на 5,3%, до 30,8 млн доларів.

Найбільше сирів Україна експортувала в Казахстан – 42,8%, Молдову – 28% і Єгипет – 11,3%.

Імпортувала цю продукцію переважно з Польщі – 31%, Німеччини – 23,7% та Франції – 15,6%.

Крім того, ДФС повідомляє, що експорт вершкового масла з України за минулий рік залишився на рівні 2017 року і становив 30,38 тис тонн, у грошовому вираженні – 128,6 млн доларів.

Україна поставила 21,1% виробленого масла в Марокко, 11% – Нідерланди, 10,6% – Туреччину.

Імпорт в Україну вершкового масла в 2018 році становив 1,1 тис тонн на 7,47 млн доларів, тоді як у 2017 році – 0,75 тис тонн на 4,47 млн ​​доларів.

Експорт молока і вершків (згущених) в минулому році знизився на 24,1% – до 35,55 тис тонн. Україна поставила згущених молока і вершків на 59,19 млн, що на 26,5% менше, ніж в 2017 році.

Імпорт цієї групи товарів у 2018 році зріс на 38,6% – до 2,36 тис тонн (5,71 млн доларів).

Нагадаємо, що в 2017 році Україна експортувала 9,05 тис тонн сирів, що на 12% більше, ніж в 2016 році. Імпорт сирів в країну зріс на 42% – до 10 тис тонн.

 

 

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