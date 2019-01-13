У Дрогобичі створюють вуличний музей

Вуличний музей буде створено в Дрогобичі в рамках туристичної стратегії «Дрогобич – місто щасливих людей». Як розповів керівник Дрогобицького туристично-інформаційного центру Ігор Чава, кілька експонатів музею вже встановлено, передає Zruchno.travel.

«Насправді вуличний музей – це не один, а цілий ряд міських туристичних проектів. Кожен експонат вуличного музею – це об’єкт, який відкритий і доступний кожному, об’єкт, який має свою унікальну історію. Так, в приміщенні однієї з міських кав’ярень встановлений перший експонат вуличного музею – телефон в стилі ретро 20-х років минулого століття, який можна використовувати за призначенням. Тепер телефонний апарат доповнений інформаційною табличкою, виконаною в концепті брендингу міста (текст дублюється англійською мовою)», – зазначив Ігор Чава.

Другий експонат вуличного музею – художня композиція, яка розміщена прямо на стовбурах дерев. У День міста жителі Дрогобича створили трьох деревних ангелів, які тепер оберігають місто. Крім того, одним з експонатів музею став мурал, створений минулої осені.

«А 22 грудня в Дрогобичі запалили гасовий ліхтар. Тепер він всім нагадуватиме про те, що Дрогобич був одним з перших міст в Європі, де для освітлення вулиць використовувався гас. Ми приурочили презентацію цього об’єкта до Дня зимового сонцестояння – наш ліхтар допоміг зробити трішки довшим найкоротший день у році. Цей експонат, як і більшість інших, інтерактивний. Туристи зможуть власноруч запалювати вуличний ліхтар. Наступним експонатом стане вуличний гідрант, який ми встановимо на площі Ринок», – сказав керівник ТІЦ.

Проект реалізовується за власні кошти туристичного інформаційного центру. Так, в ТІЦ проводяться платні лекції на різні теми за участю експертів туристичної галузі: кошти йдуть на реалізацію того чи іншого проекту. Крім того, проекти допомагають реалізовувати місцеві підприємці.

«Зараз працюємо над створенням «селфі-точок» в місті. Уже розробили онлайн-мапу, на якій вказані координати місць, ідеальних для селфі. На цих локаціях туристи знайдуть спеціальні жовті «селфі-трикутники», які допоможуть зробити суперселфі! Реалізовувати проект нам допомагає місцевий бізнес», – додав Ігор Чава.