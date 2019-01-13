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Стало відомо, хто очолить представництво Константинополя в Києві

Дарина Смеречанська

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Священний синод Вселенського патріархату призначив голову київської Ставропігії – тобто Андріївської церкви, яка є постійним представництвом Константинопольської церкви в українській столиці. Повідомляє ВВС Україна.

 

Ним став архімандрит Михаїл (Аніщенко), який до цього був предстоятелем храму в місті Анталія, повідомляє сайт Romfea. Цю ж інформацію підтверджують джерела BBC у Константинополі.

ЗМІ у Луцьку повідомляють, що Михаїл Аніщенко служив у місцевому храмі, а потім навчався у Греції.

Київську ставропігію Священний синод Вселенського патріархату відновив ще в жовтні минулого року.

Незабаром після цього Верховна рада схвалила рішення про передачу в постійне користування Вселенському патріархату Андріївської церкви. Цей крок тоді назвали “символічним жестом єднання із Матір’ю-церквою”.

Саме Андріївська церква виконує роль резиденції Вселенського патріарха Варфоломія і представництва Константинопольської церкви. Новопризначений архімандрит Михаїл (Аніщенко) стане її предстоятелем.

Київська ставропігія – тобто Андріївська церква – буде напряму підпорядковуватися Вселенському патріарху, а не місцевій церковній владі.

В інтерв’ю ВВС колишній екзарх Вселенського патріарха в Україні архієпископ Даниїл прогнозував, що другу ставропігію можуть відкрити у Львові.

13 грудня в Андріївській церкві пройшла перша служба з моменту відновлення Київської ставропігії. В ній взяли участь екзархи Вселенського патріарха єпископ Іларіон, архієпископ Даниїл, представник патріарха митрополит Галльський Еммануїл і кілька українських посадовців.

До 2015 року, коли в Андріївській церкві почалася реставрація, вона перебувала в користуванні тоді ще діючої Української автокефальної православної церкви.

УАПЦ саморозпустилась 15 грудня – після проведення Об’єднавчого собору українських церков і створення єдиної помісної української православної церкви.

Сама споруда церкви перебуває у державній власності і є частиною Національного заповідника “Софія Київська”.

Андріївська церква побудована у середині XVIII ст. за проектом відомого архітектора Бартоломео Растреллі й входить до складу Національного заповідника “Софія Київська”.

З 2015 року церква перебуває на реставрації. Очікується, що її завершать у 2020 році.

13 грудня в Андріївській церкві пройшла перша служба з моменту відновлення Київської ставропігії. В ній взяли участь екзархи Вселенського патріарха єпископ Іларіон, архієпископ Даниїл, представник патріарха митрополит Галльський Еммануїл і кілька українських посадовців.

До 2015 року, коли в Андріївській церкві почалася реставрація, вона перебувала в користуванні тоді ще діючої Української автокефальної православної церкви.

УАПЦ саморозпустилась 15 грудня – після проведення Об’єднавчого собору українських церков і створення єдиної помісної української православної церкви.

Сама споруда церкви перебуває у державній власності і є частиною Національного заповідника “Софія Київська”.

Андріївська церква побудована у середині XVIII ст. за проектом відомого архітектора Бартоломео Растреллі й входить до складу Національного заповідника “Софія Київська”.

З 2015 року церква перебуває на реставрації. Очікується, що її завершать у 2020 році.

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