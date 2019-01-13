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Найпопулярніші посівалки на Старий Новий рік

Дарина Смеречанська

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У ніч з 13 на 14 грудня святкують Старий Новий рік. Свято виникло в результаті зміни літочислення. Вранці 14 січня в Україні прийнято посівати (засівати). Про це повідомляє «Сегодня».

 

Саме в цей день відзначається також День Василя. На Старий Новий рік хлопчики і молоді хлопці наповнюють свої рукавиці зерном і засівають спочатку в своєму будинку, потім в будинках хресних батьків, родичів і сусідів. При цьому засівальники бажають щастя, достатку і врожаю в новому році.

Отож, сайт зібрав найкращі засівалки:

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком Вас вітаю!

На щастя, на здоров’я на той Новий рік,

Щоб краще родило як вторік,

Коноплі під стелю, а льон по коліна,

Щоб Вас Християни Голова не боліла!

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком Вас вітаю!

Христос ся рождає!

***

Нас послав Святий Василь

засівати в заметіль,

й особливий дав наказ,

щоб засіяли і в вас!

Ще й навчив казати так:

На кохання сієм мак,

сієм жито на добро,

а для сміху ось пшоно,

на здоров’я вам овес,

щоб був кріпкий рід увесь.

А від заздрісних осіб

сієм вам пшеницю-хліб!

Сієм, сієм,засіваєм,

з Новим Роком вас вітаєм!

***

Сію, сію, посіваю

З Новим роком всіх вітаю!

Щоб Вам весело жилося,

Щоб задумане збулося,

Щоб ніколи не хворіли,

Щоб нічого не боліло,

Щоб у праці все горіло

Та й в кишені шелестіло!

Щоб, як квіти, Ви цвіли

Та сто років прожили!

***

Сієм вам від вашого порога,

Щоб завжди була вам щаслива дорога!

Сієм вам від вашого віконця,

Щоб завжди сіяло яскраво сонце!

Сієм вам по всій оселі,

Щоб завжди ви були в ній веселі!

Сієм, сієм, посіваєм,

З Новим Роком вас вітаєм!

***

Сію, сію, засіваю,
З Новим роком вас вітаю!
На той новий рік,
Щоб ліпше вродило,
Ніж торік!

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