Найпопулярніші посівалки на Старий Новий рік

У ніч з 13 на 14 грудня святкують Старий Новий рік. Свято виникло в результаті зміни літочислення. Вранці 14 січня в Україні прийнято посівати (засівати). Про це повідомляє «Сегодня».
Саме в цей день відзначається також День Василя. На Старий Новий рік хлопчики і молоді хлопці наповнюють свої рукавиці зерном і засівають спочатку в своєму будинку, потім в будинках хресних батьків, родичів і сусідів. При цьому засівальники бажають щастя, достатку і врожаю в новому році.
Отож, сайт зібрав найкращі засівалки:
Сію, сію, посіваю,
З Новим роком Вас вітаю!
На щастя, на здоров’я на той Новий рік,
Щоб краще родило як вторік,
Коноплі під стелю, а льон по коліна,
Щоб Вас Християни Голова не боліла!
Сію, сію, посіваю,
З Новим роком Вас вітаю!
Христос ся рождає!
***
Нас послав Святий Василь
засівати в заметіль,
й особливий дав наказ,
щоб засіяли і в вас!
Ще й навчив казати так:
На кохання сієм мак,
сієм жито на добро,
а для сміху ось пшоно,
на здоров’я вам овес,
щоб був кріпкий рід увесь.
А від заздрісних осіб
сієм вам пшеницю-хліб!
Сієм, сієм,засіваєм,
з Новим Роком вас вітаєм!
***
Сію, сію, посіваю
З Новим роком всіх вітаю!
Щоб Вам весело жилося,
Щоб задумане збулося,
Щоб ніколи не хворіли,
Щоб нічого не боліло,
Щоб у праці все горіло
Та й в кишені шелестіло!
Щоб, як квіти, Ви цвіли
Та сто років прожили!
***
Сієм вам від вашого порога,
Щоб завжди була вам щаслива дорога!
Сієм вам від вашого віконця,
Щоб завжди сіяло яскраво сонце!
Сієм вам по всій оселі,
Щоб завжди ви були в ній веселі!
Сієм, сієм, посіваєм,
З Новим Роком вас вітаєм!
***
Сію, сію, засіваю,
З Новим роком вас вітаю!
На той новий рік,
Щоб ліпше вродило,
Ніж торік!
Дарина Смеречанська