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Наталія Тімко: «По-перше, лікарі попереджали, якщо не хочете вакцинуватися від кору, готуйтеся захворіти. По-друге, інфекційні стаціонари не є гумовими»

Дарина Смеречанська

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Головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко про перебіг спалаху захворювання на кір у обаласті:

«Кожен робить свій вибір або знов про кір. За повідомленням Львівського обласного лабораторного центру, за тиждень зареєстровано 625 випадків кору, в тому числі 430 дітей до 17 років, що становить 68,8%. Серед дорослих – 195 випадків (31,2 %).

Найбільше випадків зареєстровано у віковій групі 5–9 років. 73,7% хворих дітей не мають щеплень проти кору.

Госпіталізовано з діагнозом кір в інфекційні стаціонари області 376 осіб ( 60,2%), у тому числі 232 дітей віком до 17 років.
Отже, відсоток госпіталізації 60,2%. 73,7% взагалі не вакциновані!

Тепер батьки стурбовані тим, що інфекційні відділення і стаціонари переповнені, недостатньо комфортні умови перебування і т.д. По-перше, кожен сімейний лікар попереджав: не хочете вакцинуватись, готуйтесь захворіти, особливо під час спалаху. По-друге, інфекційні стаціонари не гумові.

Основна мета – перепрофілювати відділення так, щоб хворі з проносом і ангіною, наприклад, не зустріли хворих на кір. В Infectio Lviv, Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні хворі на кір від 29 днів до 2 років з батьками госпіталізуються в бокси приймально-діагностичного відділення. Їх небагато. А ще є хворі з важкою вітрянкою, які потребують ізоляції. Діти старші 2-х років і до 10 – один з корпусів 3-го відділення Кирила і Мефодія,22, старші – 7-ме відділення Лисенка,45. Ми не відмовляємо хворим у госпіталізації. Але під час спалаху можна жертвувати комфортом і кожному хворому ніхто не гарантує одномісної палати. Головне – надати медичну допомогу.

Спалах – це надзвичайна ситуація, яка потребує розуміння! Був вибір – 2 щеплення і комфорт в домашніх умовах. Будьте здорові і захищені!»

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