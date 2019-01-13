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Громада не впустила в храм на Волині священиків УПЦ МП

Дарина Смеречанська

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У селі Красноволя Волинської області громада, яка перейшла до Православної Церкви України, не пустила храму єпископа УПЦ МП Нафанаїла. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Маневицької райдержадміністрації Андрій Линдюк.

 

«Сьогодні у село Красноволя, громада якого провела процедуру переходу в Православну Церкву України, приїхав єпископ Волинський УПЦ (РПЦ) Нафанаїл з іншими священиками, я так розумію, щоб показати, що ніякого переходу нема. Але їх у храм місцеві жителі не допустили. Отже, остання спроба залишити громаду в Російській православній церкві не вдалась!», – зазначив він.

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