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Пересилав кота поштою: мешканця Тайваню оштрафували через порушення закону про захист тварин

Дарина Смеречанська

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На острові Тайвань чоловіка оштрафували через те, що він відправив кота, за яким він більше не хотів доглядати, через поштову службу експрес-доставки. Про це повідомляє «Громадське».

 

33-річного мешканця Тайваню на прізвище Ян оштрафували на суму у 60 тисяч новозеландських доларів (майже 2 тисячі доларів США) за порушення тайванського закону про захист тварин.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік відправив шотландського висловухого кота у картонній коробці, повернувши його у місцевий притулок для тварин у місто Баньчао.

Крім того, чоловіку виписали штраф на суму 30 тисяч новозеландських доларів за порушення Положення про профілактику інфекційних хвороб тварин, оскільки з’ясувалось, що кіт не був вакцинований від сказу.

Міський інспекційний центр з охорони тварин і охорони здоров’я у місті Тайбеї відстежив відправника за матеріалами служби доставки, провів розслідування інциденту, відтак звернувся до правоохоронців. Вони зв’язалися з мешканцем Тайваню і повідомили про штраф.

Чоловік пояснив, що намагався повернути кота у притулок, оскільки у нього бракувало часу доглядати за ним. Він додав, що проблеми з рухливістю кота не покращились через травму, яку він намагався лікувати голковколюванням.

Директор Управління із захисту тварин Тайваню Чень Юань-цюань засудив інцидент. Він закликав людей використоувати правильні і законні способи, щоб позбутись тварин, за якими більше не можуть доглядати.

 

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