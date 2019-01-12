Названо найкорисніші види варення для зміцнення імунітету

Медики радять замінити шкідливі солодощі промислового виробництва домашнім варенням, приготованим з натуральних плодів. Про це повідомляє Ukrhealth.

Фахівці розповіли про те, які види варення сприяють зміцненню імунітету. Зокрема, одним з найбільш корисних вони вважають ласощі з обліпихи. За словами експертів, обліпихове варення є джерелом природних антиоксидантів: у ягодах обліпихи багато вітаміну С, а також речовин – фітонцидів, що гальмують процес розмноження в організмі патогенних субстанцій.

Також дуже корисне сливове варення. Цей продукт потрібен в першу чергу тим, хто страждає від проблем з судинами, оскільки в сливі міститься багато вітаміну К, відомого своєю здатністю запобігати тромбози, а також вітаміну Р, який зміцнює стінки судин.

Іншим рекомендованим для оздоровлення варенням стало журавлинне. Ягоди журавлини містять речовини, що сприяють зниженню тиску і зменшення високого холестерину в крові. Лікарі радять їсти журавлинне варення сердечникам, і людям зі слабким шлунком.

Горобинове варення потрібно обов’язково включити в свій раціон людям, добре знайомим з проблемою «скакаючого» тиску. Крім того, його вживання допомагає при розумовій і фізичній напрузі.

Малинове варення відрізняється цілим спектром корисних властивостей. Містячи в собі багато заліза, малинове варення сприяє поліпшенню кровотворення, а високий рівень міді в ньому робить цей продукт чимось на зразок антидепресанту. Крім того варення з малини зберігає молодість: у ньому присутні вітаміни А, Е, РР, В2, які відповідають за життєвий тонус і пружність шкіри.

Смородинове варення – теж у списку вкрай корисних. За даними наукових досліджень, смородинове варення при постійному вживанні в холодний сезон благотворно позначається на захисних функціях організму: допомагає успішно чинити опір до простудних недуг. Крім мікроелементів, які позитивно позначаються на клітинному обміні речовин, у смородині присутні антоціани – речовини, що захищають клітини від ушкоджень.