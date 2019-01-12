На Донбасі в результаті обстрілу постраждало троє комунальників

Службовий автомобіль КП «Вода Донбасу», який забезпечує водопостачанням 3,5 млн осіб, 10 січня зазнав обстрілів. В результаті цього постраждало троє комунальників. Про це Львівському поталу повідомили у прес-центрі ООН.

Службовий автомобіль КП «Вода Донбасу» потрапив під обстріл 10 січня під час очищення від снігу під’їзної дороги до великої насосної станції.

Три працівники отримали поранення різного ступеня тяжкості. Їхній автомобіль згорів.

«З урахуванням цього інциденту за останні дев’ять місяців від таких обстрілів постраждали 11 співробітників підприємства «Вода Донбасу», що забезпечує поставку чистої води через кілька насосних і фільтраційних станцій, які обслуговують 3,5 мільйона жителів по обидва боки «лінії зіткнення», – наголошується у повідомленні.