Андрій Ткачов: «Згоди на секс», які зараз гуляють в інтернеті, – повна нісенітниця»

Помічник Голови Нацполіції Андрій Ткачов прокоментував інформацію про розписки, які тепер нібито будуть писати перед тим, як погодитись на секс, в рамках змін до Кримінального Кодексу:

«Якщо казати щодо розписок, які гуляють по інтернет-мережі, то це повна нісенітниця.

Розписка не має юридичної сили, бо також може бути написана вимушено. Головне для розуміння добровільності згоди – це супутні обставини. Якщо немає нічого, що змушує партнера до вступу у статевий зв’язок з вами, то вам нема за що турбуватися. Якщо ж хтось якимось чином психологічно, економічно, фізично, шантажем намагається змусити когось до вступу у зв’язок з ним, то ця особа має розуміти, що це насильство, і за це є кримінальна відповідальність.

Поняття добровільної згоди не означає, що стане більше можливостей для маніпуляцій, та наклепу на чоловіків, бо статтю за дачу завідомо неправдивих показань у Кримінальному Кодексі (ст. 384) ніхто не відміняв. Також нова редакція статей щодо злочинів проти статевої недоторканності не має на меті притягнути всіх підряд до відповідальності, а має на меті притягнути лише винних, але в усіх можливих випадках насильства.

Що саме зміниться із прийняттям нових норм? Почнемо зі змін, які викликали найбільшу кількість суперечок.

Зміниться диспозиція статей 152,153 Кримінального Кодексу. До вчора вважалося,що згвалтування та задоволення статевої пристрасті неприродним шляхом можливо лише із застосуванням фізичного насильства, погроз застосування фізичного насильства, або користуючись безпорадним станом постраждалої особи.

Грубо кажучи, всі, хто не відбивався і не отримав травм для доказу фізичного насильства, або не був у стані наркотичного сп’яніння, міг не сподіватися на невідворотність покарання до насильника. Стара редакція статей зменшувала кількість реальних випадків насильства, в яких насильника можливо було притягнути до відповідальності».

Джерело, фото: РБК-Україна