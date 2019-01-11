З яких країн найбільше туристів приїжджали до Львова у 2018 році. Інфографіка

У Львівській міська раді розповіли, з яких країн у 2018 році найчастіше приїжджали туристи зі Львова.

Повідомляється, що ключовими туристичними ринками для Львова залишаються Україна (43,0%), Польща (16,6%), Білорусь (7,1%), спостерігається дещо спад туристів з Туреччини (7,1%) та приріст з Німеччини (4,0%), США (3,0%), Канади (1,0%). У 2018 році вперше спостерігаємо у ТОП-10 лідерів ринок Ізраїлю, що становить 0,9% від загальної чисельності туристів. Загальна кількість туристів, яка відвідала Львів протягом року становить 2.2 млн. Про це інформує управління туризму ЛМР.

У Львові вперше підрахували лояльність туристів до міста та рівень емоційного навантаження, з яким повертаються додому. Цей показник є важливим інструментом вимірювання прихильності туристів, адже, як відомо, найкраща реклама — «сарафанне радіо». NPS (Net Promoter Score) у 2018 році склав +73,6% (можливий діапазон від -100% до +100%), що свідчить про подальші активні та натхнені рекомендації своїм рідним і знайомим відвідати наше місто та бажання знову повернутись.

Індекс туристичної привабливості міста становить 4,8, а індекс задоволеності туристичними послугами — 4,4 (із 5-ти можливих). Ці показники є традиційно високими та демонструють позитивну динаміку.

У 2018 році на 18% зросли надходження в місцевий бюджет від галузі туризму та становлять 151 млн грн. Також, зріс туристичний збір на 30% (6 536 тис.грн.).

Середні витрати туриста за 1 день (74 євро) залишаються незмінними. Загальна чисельність туристів, у зв’язку з військовими діями у країні та введенням воєнного стану напередодні новорічно-різдвяних свят, становить 2,2 млн.

Серед опитаних туристів переважають ті, які подорожують з метою відпочинку (72,8%) та уже не вперше у Львові (51,0%). Варто звернути увагу й на конференц-делегатів, чисельність яких зросла на 3,5% та складає 10,6%.

Уже традиційно, українці надають перевагу добиратись потягом (63,1%), а іноземці — літаком (48,9%). Туристи, з кожним роком, все більше віддають перевагу проживанню в хостелах, у 2018 році ця частка зросла на 9,1%, і становила 28,4%. Проте, лідером все ще залишаються готелі, які обрали 31,8% туристів (у 2017 році — 37,1%). Бронювання житла здійснюють, здебільшого, через booking.com (39,6%) або безпосередньо на сайті закладу розміщення (26,1%).

Найчастіше подорожують з друзями (43,5%). Іноземці також надають перевагу самостійним поїздкам (29,5%), а українці — сімейним (35,4%).

Туристи у Львові полюбляють випити кави та поїсти щось смачного в затишній атмосфері (72,5%), прогулятись історичним центром міста (66,9%) і відвідати культурні заклади та події (57,7%).

«При плануванні подорожі все частіше використовують інтернет ресурси (81,5%), а для іноземців також вагомими помічниками стають друзі, що вже відвідували Львів раніше (23,9%) або проживають у ньому (20,5%). Серед мобільних додатків, як лідера для орієнтування по місту, турист використовує здебільшого Google Maps (понад 90%), що свідчить про важливість представлення місцевого бізнесу та вірне відображення інформації в мережі Google», – повідомляють в управлінні туризму ЛМР.

Традиційно, основними містами-альтернативами, які туристи розглядали при плануванні подорожі, є Київ, Одеса, Чернівці та Ужгород. В переліку іноземних «конкурентів» — Краків, Прага та Варшава.