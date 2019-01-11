Українська легенда боксу Володимир Кличко повертається на ринг?

Один з найбільш відомих і шанованих британських журналістів, які пишуть про бокс, Стів Барс, розповів, що, за його інформацією, Володимир Кличко (64-5, 53 КО) повернеться на ринг. Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі може провести бій на стадіоні “Уемблі” в квітні з Ділліаном Уайтом. Про це інформує DW.

“Мені все більше здається, що Джошуа проведе бій з Міллером в США. Тоді або квітнева дата на “Уемблі” (13 квітня) буде перенесена, або там буде відбуватися не менш грандіозна подія.

Не знаю, чи можна про це говорити, але я частіше чую про це. Володимир Кличко повертається, і він знову збирається вийти в ринг. Все частіше я чую, що він вийде проти великого британського важковаговика. Ні, це не Джошуа або Ф’юрі – це Ділліан Уайт”, – заявив Банс у своєму подкасті на BBC 5 Live Boxing.

У своєму останньому поєдинку 29 квітня 2017 року в Лондоні на стадіоні “Уемблі” Кличко зустрічався з Ентоні Джошуа. Британець побував у нокдауні, але в підсумку зумів повернутися в бій і нокаутувати українця в одинадцятому раунді.

У контракті боксерів був прописаний пункт про реванш, однак Кличко прийняв рішення повісити рукавички на цвях.