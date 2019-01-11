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Україні необхідно за рік виплатити 14 мільярдів доларів держборгу

Омелян Шевчук

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Міністерство фінансів оцінює загальний обсяг платежів за державним боргом в 2019 році в 417 мільярдів гривень, або 14,2 мільярда доларів. Про це сказано в макроекономічному огляді та прогнозі за січень 2019 року, опублікованому на сайті Мінфіну.

 

Зокрема, платежі в іноземній валюті становитимуть близько 9 млрд доларів.

У 2019 році необхідно погасити 150,5 млрд грн внутрішнього і 121,8 млрд грн зовнішнього боргу. Платежі з обслуговування внутрішнього боргу становитимуть 88,7 млрд грн, зовнішнього – 56,4 млрд грн.

Нагадуємо:

Нова 14-місячна програма кредитування МВФ для України Stand By передбачає виділення трьох траншів, у тому числі двох на загальну суму 2,6 мільярда доларів – до кінця 2019 року.

Завдяки першому траншу міжнародні резерви України зросли до п’ятирічного максимуму – до 20,1 млрд доларів.

Економічна правда

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