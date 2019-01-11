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Україна увійшла в топ-5 найбільших експортерів агропродукції до ЄС

Дарина Смеречанська

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Україна увійшла до п’ятірки лідерів серед країн, з яких до ЄС надходить імпорт сільськогосподарської продукції. Відповідні дані оприлюднені сьогодні Єврокомісією у дослідженні щодо стану торгівлі сільськогосподарською продукцією за станом на жовтень 2018 року, передає Укрінформ.

 

«Сільськогосподарський імпорт з третіх країн за період 12 місяців з листопада 2017 року по жовтень 2018 року зареєстровано на рівні 115,2 мільярдів євро… Найбільш важливими напрямками, звідки до ЄС надходить сільськогосподарський імпорт, за минулі 12 місяців залишаються Бразилія (12,0) та США (11,5), за якими йдуть Китай, Аргентина, Україна, Швейцарія, Туреччина та Індонезія, – на кожну з цих країн припадає від 4,4 до 5,5 мільярдів євро», – йдеться у документі.

При цьому обсяг українського імпорту до ЄС у період з листопада 2017 по жовтень 2018 років дещо знизився у порівнянні із аналогічним періодом 2016-2017 років – з 5 мільярдів 390 мільйонів євро до 5 мільярдів 123 євро, з абсолютним показником зменшення обсягів сільськогосподарських поставок до ЄС на суму у 226 мільйони євро (-4,9%).

Водночас Україна посіла перше місце за темпами зростання сільськогосподарського імпорту з країн ЄС.

«Найбільший приріст у річному вимірі (в мільйонах євро) був досягнутий в сільськогосподарському експорті до України (+272 або майже 16%), Японії (+269 або 4%), Сінгапуру (+227, 10%) та Алжиру (+142, +6%). Найбільшим ринком для європейської сільськогосподарської продукції залишалися США, хоча за останні 12 місяців обсяг експорту дещо знизився (-116, -0,5%)», – повідомляє Єврокомісія.

При цьому Україна посідає 16 місце серед 20 найважливіших напрямків європейського експорту сільськогосподарської продукції з показником у 2 мільярди 22 мільйони євро, що на 15,6 відсотків більше ніж у відповідний період 2016-2017 років.

 

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