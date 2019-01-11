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У трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею більш ніж на добу призупинять оформлення вантажівок

Юлія Шпак

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На Львівщині у трьох пунктах пропуску більш ніж на добу призупинять оформлення вантажних автомобілів. Про це у Facebook повідомляє прес-служба ДФС у Львівській області.

 

«Згідно з інформацією, отриманою від митних органів Республіки Польща, починаючи з 21.00 год. 12.01.2019 по 03.00 год. 14.01.2019, у пунктах пропуску «Шегині–Медика», «Краковець–Корчова» та «Рава-Руська–Хребенне» будуть недоступні окремі електронні сервіси, зокрема, e-Klient, e-Winoski, e-Zefir, e-Zabezpieczenia, e-Booking TRUCK, e-Tranzyt, e-Itrastat, e-ICS, e-Przewoz (SENT), EMCS PL2, e-Export, e-Import, e-Status, у зв’язку з чим польською стороною не здійснюватиметься оформлення та пропуск вантажних автомобілів з товарами в обох напрямках», – йдеться у повідомленні.

Також у ДФС просять врахувати зазначену інформацію з метою вибору альтернативних маршрутів та місць перетину державного кордону.

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