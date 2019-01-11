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У 2018-ому аварійність на дорогах України була найнижчою за останні 13 років

Олександр Косик

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Заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook оприлюднив статистику аварійності на українських дорогах, починаючи з 2006 року включно. На інфографіці чітко видно, що 2018 рік був найменш аварійним.

 

Зокрема в 2018 році, в порівнянні з роком 2017 на дорогах нашої держави:

  • сталось на 12406 менше зареєстрованих ДТП (7,6% зниження);
  • на 2926 менше ДТП з потерпілими (10,7% зниження);
  • на 3793 менше було травмовано людей (10,9% зниження);
  • на 82 людини менше загинуло (2,4% зниження).

«Попри зниження по всіх категоріях, ми, авжеж, розуміємо, що роботи ще дуже багато і ситуація ще залишається сумною…Адже, щодня на дорогах країни обривається життя в середньому близько 9 людей», – додає патрульний.

«Про цю статистику важко говорити, особливо тоді, коли вона залежать від дуже багатьох факторів, чинників, організацій, осіб: законодавство, власники доріг, дорожні служби, місцеві адміністрації і, авжеж, самі водії. Дуже багато зусиль потрібно об’єднати щоб досягнути ще кращого результату і патрульна поліція, як контролюючий орган, докладає і буде докладати максимум зусиль щоб це об‘єднання відбулося», – пише Олексій Білошицький.

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